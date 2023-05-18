AK Parti İl Başkanı Salt'tan seçim değerlendirmesi

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salt, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimlerinin, Türk milletinin basiret ve ferasetiyle demokrasiye yakışır şölen havasında geçtiğini belirtti.

Kazananın Türk milleti ve Türk demokrasisi olduğunu vurgulayan Salt, "Beraber yol yürüdüğümüz Cumhur İttifakı ortaklarımız Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanı ve teşkilatları ile belediye başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Karabük’ümüz bir kez daha liderine, partisine ve Cumhur İttifakı'na güçlü destek vermiştir. Milletimizin iradesiyle Gazi Meclisimize gönderdiğimiz milletvekillerimiz Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç’a yürekten başarılar diliyorum. Milletimiz 27 milyondan fazla oyla, yüzde 49,51 oy oranıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha büyük teveccüh gösterdi." ifadesini kullandı.

Salt, sandıkta tecelli eden iradeye saygı duyduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"14 Mayıs’ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek, 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi başarıya imza atacağız. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'na birlikte yürüyeceğiz. Bugünden itibaren kaldığımız yerden hemşerilerimizle hemhal olmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle 28 Mayıs’ı 'Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

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