HAVELSAN Genel Müdürü Nacar'dan KBÜ Rektörü Polat'a ziyaret

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KARABÜK (AA) - HAVELSAN Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Nacar, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm, HAVELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aksöz, HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan ile HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri İş Geliştirme Direktörü Arif Furkan Mendi de yer aldı.

Ziyarette ortak proje çalışmaları, öğrenci stajları, yüksek lisans ve doktora çalışmaları gibi konular ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından hediye takdimiyle son buldu.

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