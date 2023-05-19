Karabük'te fener alayı düzenlendi

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Safranbolu Belediyesince düzenlenen etkinlik, Sunal Tülbentçi Öğretmenevi önünden başladı.

Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle bando eşliğinde yaklaşık 1 kilometre yürüyüp Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na ulaştı. Program kapsamında burada gençlik konseri düzenlendi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, etkinlikte sonunda, her zaman gençlerin yanında olduklarını söyledi.

Gençlere güzel bir gelecek bırakmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Köse, "Atamızın ışığında yürümeye devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." dedi.

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