Karabük'ün yöresel lezzeti "Yazıköy keşkeği" tanıtıldı

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KARABÜK (AA) - 2. Karabük Lezzet Şenlikleri kapsamında kente özgü tatlardan "Yazıköy keşkeği"nin tanıtımı yapıldı.



Bu yıl ikincisi kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde düzenlenen "Karabük Lezzet Şenlikleri" ikinci gününde devam etti.

Valilik koordinasyonunda ilçeye bağlı Yazıköy'de yapılan ekinlikte, köy sakini Hafize Aşıkosmanoğlu, Yazıköy keşkeğinin yapımını ve tarihini anlattı. Protokol üyeleri ise daha önce fırına verilen keşkeği çıkardı.

Daha sonra keşkek, dua eşliğinde şenliğe katılanlara ikram edildi.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçenin lezzetli yemeklerini misafirlerin beğenilerine sunduklarını söyledi.

Tarihi eşsiz güzelliklerle bezenmiş Yazıköy köyünde keşkeği fırından çıkardıklarını belirten Yazıcı, "Bu kadim lezzet kıymetli analarımızın, ablalarımızın ellerinde geleceğe doğru ilerleyecektir. Devlet kurumları olarak en büyük sorumluluklarımızdan biri bu mirası geleceğe taşımaktır. Bu lezzet şenlikleri bunun bir adımıdır." diye konuştu.

Daha sonra köy meydanında temsili gelin alma töreni yapıldı.

Etkinliğe, Vali Vekili Muhittin Gürel, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve ilçe sakinleri katıldı.

"Karabük Lezzet Şenlikleri" etkinliği, 25 Mayıs'ta sona erecek.

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