Karabük'te Millet İttifakı'na üye partilerin il ve ilçe başkanları toplantı düzenledi

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'te Millet İttifakı çatısı altındaki siyasi partilerin il ve ilçe başkanları toplantı gerçekleştirdi.



Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda katılımcılar, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

Toplantıya, CHP Parti Meclis Üyesi ve Ankara'dan milletvekili seçilen Umut Akdoğan, Karabük'ten milletvekili seçilen Cevdet Akay, CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar ile Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.