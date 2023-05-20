Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Nodullar köyünde kimsenin yaşamadığı tek katlı ahşap evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden yükselen alevleri gören köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
- Yuvadan düşen karga yavrusunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Karabük'te ağaç tepesindeki yuvasından düşen karga yavrusu, itfaiye ekiplerince yeniden yuvasına yerleştirirdi.
Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan ağacın tepesindeki yuvadan düşen karga yavrusunu gören mahalle muhtarı Mehmet Özen, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yuvadan düşen karga yavrusunu merdiven yardımıyla ağacın tepesindeki yuvaya yerleştirdi.