AK Parti Karabük teşkilatından seçim ziyaretleri

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KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük teşkilatı, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, İl Başkanı Ferhat Salt ile teşkilat üyeleri, Cumhur İttifakı paydaşları Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Ülkü Ocakları, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez'e ziyaretlerde bulundu, seçime yönelik toplantı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salt, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri destek için Cumhur İttifakı paydaşlarına teşekkür etti.

Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'ta dünyaya örnek olacak demokrasi sınavı verdiklerini belirten Salt, "Meclis'te 322 sandalye ile çoğunluğu elde ettik. Ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik. Milletimiz bir kez daha liderine, partisine ve Cumhur İttifakı'na güçlü destek vermiştir." ifadesini kullandı.

Salt, şimdi hep birlikte 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna hazırlandıklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Bu konuda gerekli hazırlıklarımızı ve planlamalarımızı yaptık. Cumhur İttifakı paydaşları olarak çalışmalarımıza hemen başladık. Son 1 haftayı en iyi şekilde değerlendireceğiz, asla rehavete kapılmayacağız. Sahada en küçük boşluğa meydan vermeden aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."



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