Karabük'te Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel tatlar tanıtıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yöresel ev yemeklerinin tanıtımı gerçekleştirildi.



Bu yıl ikincisi kutlanan hafta çerçevesinde düzenlenen "Karabük Lezzet Şenlikleri" üçüncü gününde devam etti.

Valilik koordinasyonundaki etkinlik kapmasında kent protokolü, Karabük-Zonguldak seferini yapan trenle Yenice ilçesine geçti. Yenice Ihlamur Teras'taki programda, yöresel ev yemekleri tanıtıldı, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Vali Vekili Muhittin Gürel, Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili seçilen Cem Şahin ve protokol üyeleri, burada stantları ziyaret ederek, Yenice ve köylerinin geleneksel lezzetlerinin tadına baktı.

Daha sonra katılımcılar, Yazıköy-İncebacaklar parkurunda doğa yürüyüşü yaptı.

"Karabük Lezzet Şenlikleri", çeşitli etkinliklerle 25 Mayıs'a kadar devam edecek.

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