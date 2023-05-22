KARDEMİR, sporcu çalışanlarına desteğini sürdürecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KARDEMİR, sporcu çalışanlarına desteğini sürdürecek

AA

KARDEMİR, sporcu çalışanlarına desteğini sürdürecek

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), amatör veya profesyonel olarak spor yapan çalışanlarına destek olmaya devam edecek.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karabük, Bolu, Bartın, Zonguldak, Düzce, Kırıkkale, Kastamonu ve Ankara'daki turnuvalarda birçok şampiyonluk elde eden KARDEMİR çalışanı Buğra Deniz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası'nda birinci oldu.

Ödülünü Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'den alan Deniz, diğer çalışan Özgür Yılmaz ile 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağış toplanması amacıyla Batı Karadeniz bölgesinde düzenlenen bilardo turnuvasına da katıldı.

Rakiplerine üstünlük sağlayan Deniz bölge birincisi olurken, Yılmaz üçüncülük başarısı gösterdi.

Deniz ve Yılmaz, KARDEMİR desteğiyle 5-23 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek Türkiye 3. Bant Bilardo Şampiyonası'nda da Karabük'ü temsil edecek.

Bilardodaki kariyerini 2006 yılında aldığı lisansla sürdüren profesyonel sporcu Deniz, Türkiye'de yaklaşık 15 bin lisanslı sporcu arasında 95. sırada bulunuyor. Profesyonel kariyerine 2010'da adım atan Yüksel ise 830. sırada yer alıyor.

Çalışanlarının spora yönelmesi için çalışmalarını sürdüren KARDEMİR, amatör ve profesyonel olarak spor yapan çalışanlarına destek olmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bisikletiyle dünya turuna çıkan İngiliz, Türk halkının misafirperverliğine hayran kaldı
YEREL HABERLER Bisikletiyle dünya turuna çıkan İngiliz, Türk ...
Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 ...
Sağanağın ardından zarar gören alanlarda onarım çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Sağanağın ardından zarar gören alanlarda onarım ...
Safranbolu'da 32 hafız icazet aldı
YEREL HABERLER Safranbolu'da 32 hafız icazet aldı
Karabük'te otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada ...
Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu
Karabük'te Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel tatlar tanıtıldı
YEREL HABERLER Karabük'te Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel ...
Karabük'teki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'teki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
AK Parti Karabük teşkilatından seçim ziyaretleri
YEREL HABERLER AK Parti Karabük teşkilatından seçim ziyaretleri
Karabük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Karabük'ten kısa kısa
Karabük'te Millet İttifakı'na üye partilerin il ve ilçe başkanları toplantı düzenledi
YEREL HABERLER Karabük'te Millet İttifakı'na üye partilerin il ve ...
Karabük'te şenliğe katılanlar yöresel lezzetlerden tattı
YEREL HABERLER Karabük'te şenliğe katılanlar yöresel lezzetlerden ...
Karabük'ün yöresel lezzeti "Yazıköy keşkeği" tanıtıldı
YEREL HABERLER Karabük'ün yöresel lezzeti "Yazıköy keşkeği" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.