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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Karabük'te ziyaretlerde bulundu:

AA

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sandık demokrasidir. Sandık çaredir. Sandık millet iradesinin ortaya çıktığı yerin adıdır. Yeni Türkiye'nin, yeni başlangıcın, temiz devletin, temiz siyasetin, temiz toplumun başlayacağı günün adı 28 Mayıs sandık günüdür." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Karabük'te ziyaretlerde bulundu:

KARABÜK (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sandık demokrasidir. Sandık çaredir. Sandık millet iradesinin ortaya çıktığı yerin adıdır. Yeni Türkiye'nin, yeni başlangıcın, temiz devletin, temiz siyasetin, temiz toplumun başlayacağı günün adı 28 Mayıs sandık günüdür." dedi.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur çalışmaları için Karabük'e gelen Altay, Eskipazar ilçesini ziyaret etti. Mermer Kavşağı'nda partililerce karşılanan Altay, esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra kent merkezindeki Kemal Güneş Caddesi'nde konuşma yapan Altay, AK Parti'lilerin milliyetçilik dersi vermeye ve kendilerini terörle ilişkilendirmeye kalkmamaları gerektiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Sevgili Karabüklüler, milliyetçilik bizim hassasiyetimiz ama milliyetçiliğimizi, kutsal değerlerimizin istismar edilmesine izin vermeyelim. Türkiye'de 86 milyonun birliği, kardeşliği için uğraşıyoruz. Bizim milliyetçiliğimiz Atatürk milliyetçiliğidir. Kana, kafatasına, ırka dayanmaz. Hizbullah'ı Meclis'e sokup ondan sonra terör karşıtı olunmaz. Bu meseleye böyle bakabilmek lazım."

FETÖ'yü ilk günden beri laik cumhuriyet karşısındaki en önemli tehdit olarak gördüklerini dile getiren Altay, "Değerli Karabüklüler, milletin açlığını, yoksulluğunu, sefaletini milliyetçilik hamasetiyle terör karşıtlığıyla unutturmak isteyenler bilsin ki, bu ülkenin 4 büyük sorununun da müsebbibi Erdoğan'dır. Enflasyon mühim bir meseledir. Sebebi Erdoğan'dır. Terör büyük bir meseledir, sebebi Erdoğan'dır. Mülteciler çok büyük bir meseledir, 10 milyon mülteciyi Türkiye'ye getiren Erdoğan'dır." ifadesini kullandı.

Altay, Türkiye'nin 10 milyon düzensiz göçmeni daha fazla taşıyamayacağını vurgulayarak, hükümetin sığınmacı politikalarını eleştirdi.

28 Mayıs günü seçmene sandıkları boş bırakmamaları çağrısında bulunan Altay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sandık güvenliği için herkes elinden geleni yapsın ve sandığa gitmeyen kalmasın. Bay Kemal'e oy versin, vermesin ama bütün Karabüklüleri sandığa davet ediyorum. Sandık demokrasidir. Sandık çaredir. Sandık millet iradesinin ortaya çıktığı yerin adıdır. Yeni Türkiye'nin, yeni başlangıcın, temiz devletin, temiz siyasetin, temiz toplumun başlayacağı günün adı 28 Mayıs sandık günüdür."

- Sinan Oğan eleştirisi

Konuşmasının ardından Yenice ilçesinde cenaze namazına katılan Altay, daha sonra Safranbolu Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret eden Altay, ziyaretin ardından bir gazetecinin "Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almasını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Öncelikle Sinan Oğan'ın kendisi için hayırlı olsun ama burada şunu görüyorum. Ata İttifakı'na oy veren seçmenlerin Sayın Sinan Oğan gibi düşünmediklerini biliyorum. Zira gerek Vecdet Öz'ün gerekse Ümit Özdağ'ın yaptığı açıklamalar bunu gösteriyor. Sayın Oğan aldığı oyun büyük kısmını Ata İttifakı'ndan yani Zafer Partisi ve Adalet Partisi'ne oy veren seçmenden almıştır ve Sayın Oğan'ın Türkiye'deki en büyük iddiası Suriyelileri geri göndermektir. Daha 3 gün önce Sayın Erdoğan da Suriyelileri geri göndermeyeceğini açık seçik ifade etti. Şimdi anlıyorum ki, Sayın Oğan'ın Suriyelileri geri gönderme iddiası gerçekte iddia değil, konjonktürel bir durum. Sinan Oğan şimdi Suriyelilerle ilgili topluma, kendisine oy verenlere ne diyecek çok merak ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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