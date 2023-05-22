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Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, Karabük'te konuştu:

AA

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, Karabük'te konuştu:

KARABÜK (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, "Tabii bu seçimlerde milletimiz dersler de vermiştir. Kime vermiştir? 'Tayyip Erdoğan'ı darbeyle değil sandıkla, muhalefetle işbirliği yaparak indireceğiz.' diyen ABD Başkanı Biden'a ders vermiştir bu seçimler." dedi.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmeni'nde Sandık Kurulu Eğitim Toplantısı'na katılan Şahin, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlere katılımın çok yüksek olduğunu belirtti. Şahin, "Sanıyorum demokrasi deyince mangalda kül bırakmayan başta Amerika olmak üzere Batılı ülkelerin hiçbirinde bu oranda seçimlere iştirak yoktur. İşte Avrupa Birliği'nin bir üyesi, hatta demokrasi deyince hep onu örnek gösterirler, Yunanistan... Dün seçim yapıldı. İştirak neydi? Yüzde 60 civarında bir iştirak oldu. Yani en iddialı olması gereken ülkede bile seçimlere iştirak, Avrupa'da, demokrasinin beşiği olarak değerlendirilen Avrupa'da yüzde 60'ı geçmiyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Türkiye'de çok güçlü bir demokrasi vardır. Türk halkı, milletimiz demokrasiyi özümsemiş, benimsemiştir." diye konuştu.

Şahin, 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın seçimi kazandığını, Millet İttifakı'nın kaybettiğini değerlendirerek, seçim sonucuna göre Cumhur İttifakı'nın TBMM'de çoğunlukta olduğunu kaydetti.

Milletvekili seçiminde beklentilerinin altında oy aldıklarını ifade eden Şahin, AK Parti'ye daha önce oy vermişken şimdi vermeyen vatandaşların yeniden AK Parti'ye oy vermesini temin edecek çalışmayı yapmaları gerektiğini dile getirdi. Şahin, şöyle konuştu:

"Vatandaşımıza, seçmenimize asla küsmeyiz. Onun ortaya koyduğu iradede mutlaka milletimizin bir bildiği vardır. Bize bir uyarıda bulunuyor. Bu uyarıyı kavramak, anlamak, görmek bizim görevimizdir diye düşünüyoruz, düşünmek zorundayız. Tabii bu seçimlerde milletimiz dersler de vermiştir. Kime vermiştir? 'Tayyip Erdoğan'ı darbeyle değil sandıkla, muhalefetle işbirliği yaparak indireceğiz.' diyen ABD Başkanı Biden'a ders vermiştir bu seçimler.

Batılı basın yayın organlarında Tayyip Erdoğan aleyhine her gün manşetler atan basın yayın organlarına da milletimiz güçlü bir ders vermiştir bu seçimlerde. 'Cumhuriyetin yüzüncü yılıyla hesaplaşacağız.' diyen, vatanla bağlantılarının ne olduğu şüpheli birtakım kişilere de gruplara da partilere de ders vermiştir. 'Teröristbaşı Öcalan'ı, Selahattin Demirtaş'ı, özgürlüğüne kavuşturacağız.' diyenlere de en güçlü dersi vermiştir. Değerli kardeşlerim bu seçimin vatandaşımız tarafından hem bize uyarıları vardır hem de bu milletin değerleriyle, demokrasisiyle, ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olanlara da ciddi bir ders verdiğini görüyoruz."

- "21 yılda Türkiye'nin çehresini değişti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdiğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Tayyip Erdoğan gitmelidir. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yönetiminden uzaklaştırılmalıdır.' diye her türlü kampanyayı dışarıda yapanlar aslında Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarının Türkiye'yi nereye getirdiğini görmelerindendir. Eğer bu kadrolar bir 5 yıl daha Türkiye'de işbaşında kalırsa Türkiye'yi artık biz tutamayız. Bizim savunma sanayi ürünleri sattığımız ülkelere daha gelişmişini, daha modernini, daha iyisini satan bir Türkiye'yle karşılaşacağız diye düşündükleri için Tayyip Erdoğan Türkiye'nin başından uzaklaşsın istiyorlar."

Şahin, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ipi önde göğüsleyeceğini ve parlamentodaki grubuyla 5 yıl Türkiye'ye önemli hizmetleri ortaya koyacağını kaydederek, "Türkiye'yi maceraya sürüklemeyelim. Kılıçdaroğlu'nun şu anda cumhurbaşkanlığını kazanmasının ülkeye kayıptan başka bir sonucu olmaz. Uyum gerekir. Onun için istikrar diyoruz." diye konuştu.

14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmene de seslenen Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"O nedenle şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermiş olan vatandaşlarımız, seçmenlerimiz, eğer ülkemizi düşünüyorsak, kendimizi, işimizi, barkımızı, sanayici isek sanayimizi, dükkanımızı düşünüyorsak önümüzdeki 5 yılı bizim istikrar ve güvenle geçirmemiz lazım. Aksi halde birbirine uyumlu olmayan, Cumhur İttifakı'yla, işte Kılıçdaroğlu'nu bir tarafa getirdiğinizde Meclisten bir tek kanun bile geçemez. Bütçesi bile geçemez. Bunu milletvekili arkadaşlarım da söylüyorlar konuşmalarında. Dolayısıyla gerçekten Türkiye'yi kaosa, Türkiye'yi kilitlemeye herhalde millet olarak karşı oy kullanacağımızı düşünüyorum. O bakımdan 28 Mayıs'taki seçim Türkiye'miz için önümüzdeki 5 yıl için son derece önemli bir seçimdir."

Toplantıya, AK Parti Karabük Milletvekili seçilen Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve partililer katıldı.

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