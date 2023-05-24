Karabük Valisi Gürel, sağanaktan zarar gören alanları inceledi

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, 21 Mayıs'ta etkili olan sağanaktan zarar gören alanlarda inceleme yaptı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Vali Gürel, kent genelinde etkili olan yağışlar sonucunda Eskipazar'ın Bocuklar köyü Mahmatlar Mahallesi ve Boncuklar köy grup yolu üzerindeki menfez ile merkez Acıöz köyü Çay Mahallesi'nde su taşkınlarından zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.



Bu alanlarda yapılan çalışmalara ilişkin Vali Gürel'e bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.

Vali Gürel'e, Eskipazar Kaymakam Vekili Bahadır Yılmaz, Eskipazar İl Genel Meclis Üyesi Sunay Yaka, Eskipazar İlçe Özel İdare Müdürü Bülent Ceylan ve İl Özel İdaresi Eskipazar teknik sorumlusu Mustafa Yeşil de eşlik etti.

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