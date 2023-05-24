Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Oturarak Voleybol Süper Lig'e çıktı

KARABÜK (AA) - Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübünün, Mersin'de düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Lig final müsabakalarının tamamını kazanarak Süper Lig'e yükseldiği bildirildi.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca (TBESF) organize edilen Oturarak Voleybol 1. Lig'de final maçları 9 ilden 14 takımın katılımıyla Mersin'de yapıldı.



Final maçlarının tamamından galibiyetle ayrılan Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı.



Kulüp Başkanı Bülent Çağlayan, yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını Süper Lig seviyesinde temsil eden tek takım olduklarını belirterek, "Süper Lig'de kalıcı olmak için kamuoyunun ve iş insanlarının desteklerine ihtiyacımız var. Oturarak voleybol ve tekerlekli sandalye basketbol branşlarında Karabük'ü Süper Lig seviyesinde 2 takım temsil ediyor. Bu iki takımı da engelli sporcular oluşturuyor. Bu özverinin karşılıksız kalmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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