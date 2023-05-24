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KARABÜK (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) Kadınlar Masa Tenisi final müsabakaları Karabük'te başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 ilden 120 sporcu ve idarecinin katıldığı KYGM 26. İller Arası Kadınlar Masa Tenisi Turnuvası final müsabakalarının açılış seremonisi Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seremoniye, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu, şube müdürleri, yurt müdürleri, sporcular ve idareciler katıldı.

Açılışta konuşan Güven, 3 gün sürecek müsabakalarda Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcuları Karabük'te ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Güven, okul sporları, federasyon faaliyetleri ve Analig olmak üzere birçok branşta şampiyonluk müsabakalarına ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Program, seremoni geçişinin ardından oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Müsabakalar, 26 Mayıs'ta sona erecek.

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