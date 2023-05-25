Safranbolu'da "Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Türk Çocuk Oyunları" etkinliği düzenlendi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Türk Çocuk Oyunları" etkinliği yapıldı.

Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Spor Salonu'nda belediyenin spor eğitmenlerince düzenlenen etkinliğe 200'e yakın çocuk katıldı.

Değişik yaş guruplarında düzenlenen halat çekme, sandalye kapma, çuval yarışı, mendil kapmaca, deve cüce gibi oyunların oynandığı etkinlikte dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller verildi.

Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, çocukluğunda keyifle oynadıkları ancak yeni neslin bilmediği unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk oyunlarını oynadıklarını belirterek, "Bundan sonra da 6-13 yaş gurubundaki çocuklarımıza bu tür oyunları oynatarak hem biraz teknolojiden uzak tutmak hem sosyalleşmeyi öğretmek hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Görüyoruz ki, hem çocuklar hem de aileler çok mutlu." ifadesini kullandı.



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