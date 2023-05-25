Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert, Karabük Şubesi Olağan Genel Kurulu'na katıldı

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KARABÜK (AA) - Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Karabük Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.



Sert, burada yaptığı konuşmada, her zaman üyelerinin kazanımları için mücadele ettiklerini söyledi.

Eğitim ve bilginin güç olduğunu belirten Sert, "Bilgi silahtır, bilgi temsilcisine, üyesine güç katar, özgüven getirir. Bu güne kadar 17 ilimizi eğitimden geçirdik. 81 ilimizi 5 bölgede toplayıp eğitimden geçireceğiz. Bugün 44. genel kurulumuzu yapıyoruz, bütün illerimizin genel kurullarını yaptıktan sonra eğitimlerimize devam edeceğiz. Çünkü bugün bilgi sendikacılığını ön planda tutanlar ayakta kalacaktır." diye konuştu.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Karabük milletvekili seçilen Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç da iktidarları döneminde sendikalarla ilgili yatırımları ve yapılacakları anlattı.

AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, hastane ve sağlık kuruluşu yöneticileriyle sendika üyelerinin katıldığı kurulda tek aday olan Damla Yılmaz Ekemen, şube başkanlığına seçildi.



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