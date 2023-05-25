Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sona erdi

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KARABÜK (AA) - "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında ikincisi düzenlenen "Karabük Lezzet Şenlikleri" yedinci gününde sona erdi.

Karabük Valiliğinin koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Safranbolu Tarihi Çarşı Karabük Üniversitesi Konukevi'nde "Bizi Büyüleyen Lezzetler" temalı yemek yarışması düzenlendi.

Yerel lezzetlerin tanıtıldığı ve katılımcılara ikramlarda bulunulduğu etkinlikte, yarışma kapsamında Karabük'ün yerel lezzetleri de birincilik için mücadele etti.

Etkinlik kapsamında yöresel kıyafetlerin yer aldığı defile katılımcıların büyük beğenisini toplalarken Safranbolu yöresine ait halk oyunları gösterileri de ilgiyle izlendi.

Yemek yarışması kapsamında "baklava", "dolma" ve "keşkek" kategorilerinde dereceye girenlere Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Vali Fuat Gürel, burada yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisi yapılan şenliğe katılımın çok iyi olduğunu söyledi.

Her ilçeyi ve tarihi altyapısı olan köyleri etkinliğe dahil ettiklerini belirten Gürel, "Karabük'ün ve ilçelerinin mutfak kültürünü günümüzden geleceğe taşımak adına çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Etkinlikler çok dolu dolu geçiyor. İlçelerimizin turizm altyapısının ön plana çıkarılmasıyla alakalı gayretlerimiz var. Yemeklerin tariflerini kitaplaştırdık. İnşallah her etkinlikte değerlerimizi daha ileriye taşımış, hem kültürümüze hem de turizmimize katkıda bulunmuş oluruz." dedi.

Etkinliğe, Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük milletvekili seçilen Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, CHP Karabük milletvekili seçilen Cevdet Akay, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

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