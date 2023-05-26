Karabük İdman Yurdu şampiyonluğu kutladı

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KARABÜK (AA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grubu lider tamamlayarak 3. Lige çıkan Karabük İdman Yurdu, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı.



Kutlamalar kapsamında, konvoyla şehir turu atıldı.



Daha sonra Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Fuat Gürel, "Bu muhteşem zaferi, gururu bizlere ve Karabük halkına yaşatan başta Kulüp Başkanı Adem Aydım olmak üzere teknik heyet, futbolcu kardeşlerimiz ve Karabük İdman Yurduna gönül veren Mavi Ateş taraftarlarımızı yürekten tebrik ederim. Başarılarınızın 3. Lig'de de devam edeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler sahneye davet edildi.



Program, kupa töreni ve havai fişek gösterisiyle devam etti.

Konserle sona eren programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile taraftarlar katıldı.

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