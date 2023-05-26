Karabük'te çay kenarında mahsur kalan koyun kurtarıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te çay kenarında mahsur kalan koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Filyos Çayı kenarındaki çalılıklarda bir koyunun mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, koyunu bulunduğu yerden çıkardı.

Arka bacağı aksayan koyun, itfaiye aracına bindirilerek müdürlüğe götürüldü.

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