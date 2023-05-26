Karabük'te AK Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den seçilen milletvekilleri mazbatalarını aldı.

Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, partinin İl Başkanı Ferhat Salt ile İl Seçim Kurulunun bulunduğu Karabük Adliyesine geldi.

Burada düzenlenen törende mazbatalarını alan Şahin ve Keskinkılıç, daha sonra kendilerini bekleyen partililerle fotoğraf çektirdi.

AK Parti İl Başkanı Salt, yaptığı açıklamada, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun yapılacağını belirterek, rehavete kapılmadan bu seçim içinde var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.



Salt, herkesi oy kullanmaya davet etti.

Şahin ve Keskinkılıç da Karabük halkına ve teşkilatlarına teşekkür etti.



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