Karabük'te firari 6 FETÖ hükümlüsü yakalandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te FETÖ üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 6 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişinin kentte bulunduğunu belirledi.

Operasyonla yakalanan firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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