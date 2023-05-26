Karabük'te düzenlenen KYGM Kadınlar Masa Tenisi final müsabakaları sona erdi

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) Karabük'te düzenlenen Kadınlar Masa Tenisi final müsabakaları tamamlandı.

Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen KYGM 26. İller Arası Kadınlar Masa Tenisi Turnuvası final müsabakalarına 20 ilden 120 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonucunda Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ikinci, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üçüncü oldu.

Dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Sportif Faaliyetler ve Turnuvalar Şube Müdürü Şerafettin Yiğit, Karabük Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin ve Karabük Taşkent Yurdu Müdürü Pınar Yazar verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Güven, AA muhabirine, 3 gün süren müsabakalarda Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcuları Karabük'te ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Güven, okul sporları, federasyon faaliyetleri ve Analig olmak üzere birçok branşta şampiyonluk müsabakalarına ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.