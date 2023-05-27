Karabük'te Cumhur İttifakı'na üye partilerin il başkanlarından ortak açıklama

KARABÜK (AA) - Karabük'te Cumhur İttifakı çatısı altındaki siyasi partilerin il başkanları, ortak açıklama yaptı.



AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, MHP İl Başkanı Adem Kar ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı İsmail Özer tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, milletin TBMM'de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vererek yasamada nasıl bir tablo istediğini gösterdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun yarın yapılacağı hatırlatılan açıklamada, "Allah'ın izniyle ikinci turda sizlerin güçlü destekleriyle rekor bir oy ve oranla milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı görevini tekrar 5 yıllığına tevdi edecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin Türkiye için bir dönüm noktası olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:



"Türkiye Yüzyılı'nda lider ülke konumuna gelebilmemiz için istikrarın ve güvenin devam etmesi için büyük ve güçlü Türkiye için Türkiye Yüzyılı yolunda emin adımlarla hep birlikte yürümemiz için sizlerin Recep Tayyip Erdoğan'a vereceği oylar, çok büyük bir önem arz etmektedir.



Tam bağımsız Türkiye için, yüzyılın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar güçlü bir şekilde seçilebilmesi için siz değerli hemşerilerimizden yarın güçlü bir destek istiyoruz. Yarın sandığa gidelim ve sandıklara hep birlikte sahip çıkalım. Birlik ve beraberlikle 28 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılını siz değerli Karabüklü hemşerilerimizle inşa edeceğiz. Karabük kazanacak, Türkiye kazanacak çünkü biz biriz, beraberiz hep birlikte Karabük'üz. Hep birlikte Türkiye'yiz."

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