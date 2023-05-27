Karabük'te yerleşim yerine inen tilki görüntülendi

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yerleşim yerine inerek yiyecek arayan tilkinin görüntüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.



Yazıköy köyünde vatandaşlar, bir evin bahçesinde yiyecek arayan tilki gördü.

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen tilki, evin sahibinin verdiği yiyecekleri yedikten sonra gözden kayboldu.

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