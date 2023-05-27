Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 55 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.A hakkında adli işlem başlatıldı.

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