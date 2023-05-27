Karabük'te şehit mezarlarında bakım ve onarım çalışması yapıldı

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük İl Özel İdaresince kentteki şehit mezarlarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Vali Fuat Gürel'in talimatları, milletvekilleri ve İl Genel Meclisinin katkılarıyla Karabük merkez ve ilçelerindeki şehit mezarlarında yenileme ve bakım çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Yılın ilk çeyreğinde 5 şehit mezarının yeniden yapıldığı, 3 şehit mezarında da bakım çalışması yapılarak bayrak direkleri yenilendiği aktarılan açıklamada, yıl içinde şehit mezarları yenileme ve bakım çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.