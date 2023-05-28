"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu kullandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te, "dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası Rümeysa Gelgi, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu kullandı.

Safranbolu İlçe Seçim Kurulu görevlileri, 26 yaşında ve 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Gelgi'nin Emek Mahallesi'ndeki evine seyyar sandık götürdü.

Görevlilerin bilgilendirmesinin ardından oyunu kullanan Gelgi, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin ülke için hayırlı olmasını temenni ederek, evine kadar gelen sandık görevlilerine teşekkür etti.

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