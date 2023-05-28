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AK Parti Karabük milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç oyunu kullandı

AA

AK Parti Karabük milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç oyunu kullandı

KARABÜK (AA) - 14 Mayıs'taki Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Karabük milletvekili seçilen Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı.

Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eşi Esra Şahin ve küçük oğlu Oğuzhan ile gelen Şahin, oyunu 1054 numaralı sandıkta kullandı.

Safranbolu Esentepe Mahallesi'ndeki Vilayetler Birliği Ortaokulu'nda oy atan Keskinkılıç, "Sandıkta oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da oy verme işlemini Safranbolu Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 1040 numaralı sandıkta gerçekleştirdi.

Salt, seçimin ülke ve millet için hayırlı olması temennisinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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