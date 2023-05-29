Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesinde sağanaktan zarar gören alanlarda inceleme yaptı.

Vali Gürel, İl Özel İdare Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, İl Özel İdare Eskipazar Teknik Sorumlusu Mustafa Yeşil ile sağanaktan etkilenen Sofular köyünde incelemelerde bulundu.

Kelleci'den bilgiler alan Gürel, "İlimiz genelindeki sağanaklar neticesinde bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi. Özel İdare ekiplerimiz sorumluluk sahasındaki sorunlara anında müdahale ederek vatandaşlarımızın mağdur olmasının önüne geçti. Şu anda çalışmalar devam ediyor, ekiplerimizde herhangi bir sorun yaşanmaması için sorumluluk alanlarında beklemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Vali Gürel, Kelleci ile sağanak neticesinde meydana gelen taşkınlarda zarar gören merkeze bağlı Burunsuz köyü Çay Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

- "UMKE Temel Eğitimi ve Tatbikatı" yapıldı

Karabük'te 20 UMKE personeline yönelik "UMKE Temel Eğitimi ve Tatbikatı" yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eğitimde UMKE üyesi personellerin temel yaşam desteği, kanamalar, yaralanmalar, yanık, donma, sıcak çarpması, kırık-çıkık, burkulma, zehirlenme, hayvan ısırmaları boğulmalar, çoklu yaralanmalar gibi konularda bilgi ve becerilerinin artırılması sağlandı.

Tatbikatlarla pekiştirilen eğitim sonunda eğitmenlere teşekkür belgesi, eğitime katılan personellere ise UMKE Temel Eğitim Belgesi verildi.

- Safranbolu'nun tanıtım filmi THY uçaklarında

Safranbolu'nun tanıtım filmi THY uçaklarındaki ekranlarda yer aldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, yapımcı ve yönetmen Kürşat Kızbaz ile yaptıkları görüşme sonrasında çekimlerin tamamlanmasının ardından yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda Safranbolu'nun görüntülerinin gösterime başladığını bildirdi.

İlk gösterimlerin ardından izlenme oranlarını oldukça yüksek olduğu bilgisinin geldiğinin aktaran Köse, "Öncelikle değerli yönetmen Kızbaz'a ilçemizin tanıtımına sağladığı katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Tanıtım adına projelerimiz devam edecek. Safranbolu ilgili olduğu tüm platformlarda yerini alacak. Safranbolu'yu ülkemizin cazibe merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

- KBÜ Rektörü Polat'tan kuruluş yıl dönümü mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, üniversitesinin 16'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Polat, mesajında, KBÜ'nün, geleceğin mesleklerine uygun kaliteli eğitim misyonu ve uluslararasılaşmada lider üniversite olma yolu vizyonuyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü bildirdi.

Polat, donanımlı, özverili, gayretli, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bilgi ve yeteneklere sahip, değerlerine bağlı bireyler yetiştirmenin üniversitenin en temel gayesi olduğunu sözlerine ekledi.





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