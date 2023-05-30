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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te aynı mevkide meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

AA

Karabük'te aynı mevkide meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te aynı mevkide meydana gelen iki kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İl merkezinden Safranbolu istikametine seyreden S.Ö. idaresindeki 43 ABM 061 plakalı cip, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metreden bisiklet yoluna düştü. Kazada sürücü ve yanındaki H.Ö. araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 kişi, itfaiye erlerince bulundukları yerden çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu sırada karşı şeritte kazayı görünce duran S.E'nin kullandığı 06 CUA 472 plakalı otomobile aynı istikametten gelen M.U'nun kullandığı 78 ABL 677 plakalı otomobil arkadan çarptı.

S.E'nin yönetimindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle demir korkuluğu ve refüjdeki ağacı yıkarak karşı şeride geçti.

Kazada yaralanan sürücü M.U. da sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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