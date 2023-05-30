Safranbolu itfaiyesi eğitimlerine devam ediyor

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ile okullara yangın eğitimleri veriyor.

İtfaiye Müdürlüğü görevlileri, Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Temel Aşçılık ve Fast Food Kursu öğrencilerine uygulamalı eğitim verdi.

İş Güvenliği Dersi kapsamında verilen eğitimde öğrenciler, yangın tüpünü kullanmayı öğrendi.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, "Bölgemizin en kapsamlı ve donanımlı itfaiye müdürlüğüne sahibiz. Müdürlüğümüz bu donanımı kurum ve okullarımızla da paylaşıyorlar ki, insanlarımız yangına anında müdahale edebilsinler." ifadesini kullandı.

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