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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı

AA

Karabük'te Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'te Tarım Kredi Kooperatifi Marketinin Bayır Mahalle Şubesi açıldı.

Açılışa, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve il müdürleri katıldı.

Kooperatifin kentteki 7. şubesi olan marketin açılış kurdelesini kesen Keskinkılıç, vatandaşlarla marketi gezerek fiyatlar hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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