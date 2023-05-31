Karabük'te Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te Tarım Kredi Kooperatifi Marketinin Bayır Mahalle Şubesi açıldı.

Açılışa, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve il müdürleri katıldı.

Kooperatifin kentteki 7. şubesi olan marketin açılış kurdelesini kesen Keskinkılıç, vatandaşlarla marketi gezerek fiyatlar hakkında bilgi aldı.



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