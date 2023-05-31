Karabük'te deprem ve kentsel dönüşüm sempozyumda ele alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te deprem ve kentsel dönüşüm sempozyumda ele alındı

AA

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki, "Önce en riskli, can kayıplarına neden olması yüksek olan binaları tespit edip müdahaleleri ve kaynaklarımızı buralara yönlendirmemiz lazım. Burada kentsel dönüşümün önemi ortaya çıktı." dedi.

Karabük'te deprem ve kentsel dönüşüm sempozyumda ele alındı

KARABÜK (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki, "Önce en riskli, can kayıplarına neden olması yüksek olan binaları tespit edip müdahaleleri ve kaynaklarımızı buralara yönlendirmemiz lazım. Burada kentsel dönüşümün önemi ortaya çıktı." dedi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından "4. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Yer Bilimleri Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu" düzenlendi.

Prof. Dr. İlki, sempozyumda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yönetmeliğe uygun herhangi bir yapının yıkılma durumuyla karşılaşmadıklarını söyledi.

İlki, 1999 Marmara depreminden bir miktar ders alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Daha yeni yapılar daha iyi performans gösterdi. Buna rağmen tam problemi çözememiş, yeni yapı olan bazı yapıların kusurları sebebiyle depremde can kaybına neden olacak şekilde hasar gördüklerini gözlemledik. Revize edilen Deprem Yönetmeliğinin oldukça başarılı bir sınav verdiğini gördük çünkü yönetmeliğe uygun herhangi bir yapının yıkılma durumuyla karşılaşmadık. Bütün illerde bu açıdan iyi. Yani yönetmelik mevzuatı iyi oldu ama uygulamada maalesef bu kuralların tam olarak yerine getirilemediği, denetim sisteminde bazı aksamalar olduğunu alınan her türlü önleme rağmen gördük. Dolayısıyla hem sahadaki uygulamaların hem de denetimlerin daha da iyileştirilmesi gerektiği açık." ifadelerini kullandı.

Denetimlerin denetiminin yapılması ve yaptırımlarının ağırlaştırılması gerektiğini dile getiren İlki, şöyle devam etti:

"İki temel konu var. Biri, bundan sonra yapılacak yapıları doğru projelendirip doğru inşa etmek ve can kayıplarını engellemek. İkincisi, en az o kadar önemli olan mevcut yapılarımızın daha eski yıllarda yapılan ve depremlerde can kaybına neden olma riskleri yüksek olan yapılarımızın belirlenip bunların depreme karşı performansıyla ilgili iyileştirecek önlemler alınması.

Önce en riskli, can kayıplarına neden olması yüksek olan binaları tespit edip müdahaleleri ve kaynaklarımızı buralara yönlendirmemiz lazım. Burada kentsel dönüşümün önemi ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm iki alternatifi olan bir kavram; binaların yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi. Binaların güçlendirilmesi aslında uygun olan. Teknik olarak uygun olduğu durumlarda hem yıkıp yeniden yapıma göre daha ekonomik hem de daha hızlı bir yöntem. Özellikle İstanbul, Bursa, İzmir gibi deprem bekleyen şehirlerde fazla zamanımız yok. Fazla kaynağımızın olmadığı da açık."

- "Yapılarımızın sağlığını 7/24 takip ediyoruz"

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık da Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra artık Türkiye'de klasik betonarme binaların haricinde "Yeni yapım teknolojileri nedir?" diye bir sorunun ortaya çıktığını kaydetti.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modelinin Yeni Yapı Teknolojileri kurulunda yer aldıklarını belirten Altunışık, "Bir nevi yapıların erken teşhisini yapma, yani bir hasta nasıl doktora gidiyor, belirli aralıklarla check-up oluyorsa biz de yapılarımızın sağlığını 7/24 takip ediyoruz." dedi.

Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. İzzet Açar, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun ile alanında uzmanların katıldığı sempozyumda, "Geoteknik Mühendisliği ve Mühendislik Jeolojisi", "Deprem Mühendisliği", "Yapı Mühendisliği", "İnşaat ve Yapı Malzemeleri", "Ulaştırma Sistemleri ve Mühendisliği", "Su Kaynakları Mühendisliği ve Hidrolojisi", "Çevre Mühendisliği" konuları da ele alındı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı
YEREL HABERLER Karabük'te Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı
Rezidansın 12´nci katından düşen çocuk öldü
YEREL HABERLER Rezidansın 12´nci katından düşen çocuk öldü
Karabük'te 12. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karabük'te 12. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Depremzedelere yardım ulaştıran Azerbaycanlının aracının diorama tekniğiyle maketi yapıldı
YEREL HABERLER Depremzedelere yardım ulaştıran Azerbaycanlının ...
Karabük'te esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi için döner ve tatlı dağıttı
YEREL HABERLER Karabük'te esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim ...
Karabük'te istinat duvarından düşen genç hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Karabük'te istinat duvarından düşen genç hastaneye ...
Karabük'te aynı noktada 2 kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Karabük'te aynı noktada 2 kaza: 3 yaralı
Safranbolu itfaiyesi eğitimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Safranbolu itfaiyesi eğitimlerine devam ediyor
Karabük'te aynı mevkide meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te aynı mevkide meydana gelen trafik ...
İstanbul'da 95 yaşında vefat eden Kore gazisi Karabük'te defnedildi
YEREL HABERLER İstanbul'da 95 yaşında vefat eden Kore gazisi ...
KBÜ'lü akademisyenler, depreme dayanıklı profillerin Türkiye'de üretilmesine katkı sağlayacak proje geliştirdi
YEREL HABERLER KBÜ'lü akademisyenler, depreme dayanıklı profillerin ...
Karabük'te 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Karabük'te 4 kişinin yaralandığı trafik kazası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.