İşitme Engelli Badminton Milli Takımı dünya şampiyonasında derece almaya odaklandı

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - İşitme Engelliler Avrupa Badminton Şampiyonası’nda ikinci olan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Badminton Milli Takımı, Brezilya'da yapılacak dünya şampiyonasında derece parolasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Litvanya'da 24 Eylül-1 Ekim 2022'de gerçekleştirilen 9. Avrupa İşitme Engelliler Gençler Badminton Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan milli takım, 15-25 Temmuz'da Brezilya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında zorlu rakiplerine karşı derece elde etmeyi hedefliyor.

TİESF Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ersöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işitme engelli sporcuların son yıllarda dünya genelinde başarılı sonuçlar elde ettiğini anlattı.

Türkiye genelinde badminton branşında önemli başarı gösteren sporcuların bulunduğunu belirten Ersöz, federasyon olarak daha fazla işitme engelli bireye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.





- Cavit Şengün: "Hedefimiz 2025 olimpiyatta şampiyonluk"

TİESF Badminton Milli Takım Başantrenörü Cavit Şengün ise Avrupa ikinciliğinden sonra yeni bir başarı istediklerini belirterek, "Avrupa ikinciliğinden sonra dünya derecesi yapmak için gidiyoruz. Eylül ayındaki Avrupa ikinciliği bize çok moral verdi. Ekip olarak hazırız. Onun için çaba harcıyoruz." dedi.

Brezilya'da takım halinde dünya şampiyonluğunun çok büyük hedef olduğuna değinen Şengün, "Onun için daha çok çalışmamız gerekiyor. Ama ikincilik, üçüncülük, dördüncülük gibi derece olur. Çünkü çok güçlü rakipler var. Özellikle Asya ülkeleri de olacak orada. Sadece Avrupa ülkeleri değil." diye konuştu.

Şengün, 2025'te işitme engelliler olimpiyat oyunlarının düzenleneceğine işaret ederek, "O olimpiyatlarda derece hedefimiz var. Hedefimiz 2025 olimpiyatta şampiyonluk. Çünkü iyi bir ivme yakaladık. Bu ivmeyle oraya gitmek istiyoruz. Ayrıca ferdi branşlarda ve gençlerde de Avrupa şampiyonu sporcularımız var." ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonasında kesinlikle madalya hedeflerinin olduğunun altını çizen Şengün, şöyle devam etti:

"Oradan boş dönmemeyi düşünüyoruz. 'Avrupa'da oldu, dünyada neden olmasın' düşüncesindeyiz. Sporcularımızın performansı daha artmış vaziyette. Çünkü Litvanya'daki derece bizi çok iyi motive etti. Aralıksız günde çift antrenmanla devam etmekteyiz. Çok hızlıyız ve iddialıyız."

Şengün, dörder kişilik takımların oluştuğu gençler ve büyükler kategorilerinde ferdi şampiyonlukların gelebileceğini, milli badmintoncu Hale Nur Küçüksevgili'nin bu anlamda çok iddialı ve iyi olduğunu sözlerine ekledi.





- Hale Nur Küçüksevgili: "Madalya alıp ülkemize dönmek istiyorum"

22 yaşındaki işitme engelli sporcu Hale Nur Küçüksevgili de 8 yaşında başladığı badmintonda birçok kez Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini dile getirdi.

Hale Nur, 2018'deki İşitme Engelliler Avrupa Badminton Şampiyonası'nda gençler kategorisinde altın madalya kazandığını aktardı.

Büyüklerde takım olarak Avrupa ikincisi olduklarını hatırlatan Hale Nur, "Büyükler çift bayanlarda Avrupa üçüncülüğü elde ettim. Şimdi yeni hedefimde dünya şampiyonası var. İnşallah madalya alıp ülkemize dönmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



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