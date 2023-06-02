Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği

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KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da, 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği düzenlendi.

Safranbolu Belediyesi tarafından Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde yapılan programda, "Devlet Sanatçısı Sadi Yaver Ataman" belgeseli ve "Sen Benim HerŞeyimsin" filmi izleyici ile buluştu.

Etkinlikte katılımcılar kamp sandalyeleri ve minderlerini getirerek alanda yer alan çimlerin üzerinde film izlemenin keyfini yaşadı.

Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, "Açık Hava Sinema Geceleri"ni geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Festivali öncesinde vatandaşları filmlerle buluşturduklarını belirten Köse, "Her akşam bir belgesel film birde Türk sinemasının klasikleşmiş, önceki dönemlerde beğeni kazanmış filmlerini seçtik. Amacımız bir yandan festivale yakışır bir program yapmak, diğer yandan insanımızın günlük streslerini atmalarını sağlamak. Geçen yıl olduğu gibi ilgi oldukça yoğun." dedi.

Etkinlik 10 Haziran'da sona erecek.

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