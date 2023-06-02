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Karabük'ten kısa kısa

AA

Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice ilçesinde devam eden yatırımları inceledi.

Kaymakam Büşra Güneş, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kökcü ve protokol üyeleri ile Tır-Hisar köyü grup yolu köprüsü, İncebacaklar köyü istinat duvarı ve BAKKA kapsamında Şeker Kanyonu'nda süren çalışmaları inceleyen Vali Gürel, yetkililerden bilgi aldı.

- Yenice ADEM açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü desteğiyle Yenice Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı çalışacak Aile Destek Merkezi (ADEM) düzenlenen törenle açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçedeki kadınların hem sosyalleşecekleri hem de meslek edinerek üretim yapacakları ve boş zamanlarını değerlendirecekleri ADEM'de aile danışmanlığı, psikolojik destek, rehberlik hizmetleri, aile içi iletişim, aile hukuku, sağlık, hijyen, kişisel bakım, kişisel gelişim, bağımlılıkla mücadele ve benzeri konularda seminerler düzenlenecek.

Merkezin açılışını yapan Vali Fuat Gürel, "Aile destek merkezimizde eğitim, kurs, seminer ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanacak vatandaşlarımızın 3-6 yaş arası çocukları için kreş hizmeti verilecek, ayrıca ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Vali Gürel, Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesinin 100 öğrenci kapasiteli pansiyon binasında incelemelerde bulunarak, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

- "Karabük Üniversitesi "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" çalışmasında en iyi üniversiteler arasında yer aldı

Karabük Üniversitesinin "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" çalışmasında en iyi üniversiteler arasında yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) oluşturulan ve ilki 2016 yılında yayımlanan "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" çalışması, yeni dönem verileriyle güncellenerek yayımlandı.

Bu rapora göre, Karabük Üniversitesi, özellikle mühendislik alanındaki çalışmalarıyla dünya genelinde yapılan incelemeler neticesinde hem kalite hem hacim puanlarında ortanca değerin üstünde yer aldı.

Karabük Üniversitesi Ulaştırma-Raylı Sistemler alanında 1'inci, Enerji-Hidroelektrik ve Jeotermal alanında 3'üncü, Makine-İmalat-Makine Tasarım ve İmalatı alanında 5'inci olurken toplamda 29 alanda en iyi üniversiteler arasında yer buldu.

- Eskipazar Belediyesinin temizlik çalışmaları

Eskipazar Belediyesi ilçe genelinde temizlik faaliyetlerini sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekipler yer süpürme aracı, su tankeri ve itfaiye araçlarıyla cadde ve sokakların temizliğini yaptı.

Yabani otlarla mücadele de eden ekipler, yol kenarları ve kaldırımların temizliği, çimlerin biçilmesi, güllerin ve çiçeklerin bakımını da gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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