Karabük'te sağanak ve rüzgar etkili oldu

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KARABÜK (AA) - Karabük'te sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Şimşeklerin çaktığı ve gök gürültüsünün oluştuğu kentte, kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler güç anlar yaşadı.

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