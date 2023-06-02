Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan 2 kedi yavrusu kurtarıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan iki kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi'nde yürürken park halindeki 78 AAJ 953 plakalı otomobilden kedi miyavlamasının geldiğini duyan Başar Yılmaz isimli vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın motor kısmına sıkıştığını tespit ettikleri iki kedi yavrusunu, uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı.

Yılmaz, AA muhabirine, arkadaşlarıyla caddede ilerlerken kedi çığlıklarını duyduğunu söyledi.

Etrafa bakınca sesin, otomobilin motor kısmından geldiğini fark ettiğini belirten Yılmaz, "İtfaiye ekiplerini aradık. Ekipler epeyi bir uğraşın ardından iki kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı. Biz bir kedi sanıyorduk daha sonra iki yavru kedi olduğunu fark ettik. İtfaiye ekiplerine emekleri için çok teşekkür ederim." dedi.

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