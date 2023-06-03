Karabük Üniversitesi "NAFSA 2023" Fuarı'na katıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Uluslararası Eğitimciler Derneği (NAFSA) Yıllık Konferansı ve Fuarı'nda yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, fuarda, dünyanın farklı ülkelerinden gelen uzmanlar ve akademisyenlerin, yükseköğretimdeki yenilikleri, yeni uygulamaları ve stratejileri gündeme getirip tartıştığı belirtildi.

Fuarda Karabük Üniversitesinin de yerini aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Eğitim Ekonomisi İş Konseyince Türk Hava Yolları desteğiyle Study in Türkiye (Türkiye'de Okumak) pavilyonunun kurulduğu fuara, Türkiye'den 16 üniversite katıldı. NAFSA Yıllık Konferansı ve Fuarı'nda, Türkiye'deki üniversiteler, DEİK bünyesindeki 16 üniversiteden 40'dan fazla temsilcinin katılımıyla 2011 yılından beri faaliyet sürdürüyor.

NAFSA Yıllık Konferansı ve Fuarı'na farklı ülkelerden üniversiteler, uluslararası eğitimciler ve kurumlar yer alırken, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan ve Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kerim Tanış da katıldı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Polat, Karabük Üniversitesinin misyonunun "geleceğin mesleklerine uygun kaliteli eğitim vermek", vizyonunun ise "uluslararasılaşmada lider üniversite olmak" olarak belirlendiğini belirtti.

Karabük Üniversitesinin, en çok uluslararası öğrencisi bulunan üniversite konumunda olduğuna değinen Polat, "12 bin uluslararası öğrencimizle uluslararasılaşma anlamında Türkiye'de lider üniversite olma yolunda çalışmalarımız dünyanın her neresi olursa olsun hız kesmeden devam edecek." ifadesini kullandı.

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