Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

İ.Ö. idaresindeki 57 ABJ 270 plakalı cip, Sanayi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen M.Ö. yönetimindeki 78 BY 909 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 78 BY 909 plakalı otomobil, önünde kırmızı ışıkta bekleyen K.C.Ö.'nün kullandığı 34 FIA 815 plakalı otomobile çarptı.

Kazada 78 BY 909 plakalı otomobilin sürücüsü M.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'ndeki kazada ise bir otomobil, yayaya yol vermek için bekleyen otomobile arkadan çarptı.

Kaza, hasara neden oldu.

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