Karabük'te taşkın nedeniyle bahçede mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, taşkın nedeniyle bahçelerinde mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



İlçeye bağlı Köyceğiz köyünde 5 kişi, sağanak nedeniyle Eskipazar Çayı'nın debisinin yükselmesi ve taşkın sonucu bahçelerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Eskipazar Belediyesi itfaiyesi ile İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan Emrullah ve Yeter Yılmaz, Mehmet ve Meliha Çalıova ile Sebahattin Doğan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mehmet Çalıova, AA muhabirine, bahçede otururken öğleden sonra sel geldiğini söyledi.

Akrabalarına kendilerini traktörle alması için telefon ettiğini belirten Çalıova, "Çok büyük sel olduğu için traktörle alamadılar. İtfaiye ekipleri bizi kurtardı." diye konuştu.

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