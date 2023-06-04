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Eflani Kaymakamı Tokur, yağıştan etkilenen köylerde incelemelerde bulundu

AA

Eflani Kaymakamı Tokur, yağıştan etkilenen köylerde incelemelerde bulundu

KARABÜK (AA) - Eflani Kaymakamı Gizem Tokur, sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Karlı, Gökgöz, Esencik ve Aday köylerinde sağanaktan etkilenen bölgelerdeki çalışmaları yerinde inceleyen Tokur, ekiplere kolaylıklar diledi, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaymakam Tokur'a incelemelerinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bahattin Eroğlu, Eflani İl Genel Meclis Üyesi Mesut Aydın, Eflani Jandarma Komutanı Ahmet Muhammet Kurt ve DSİ teknik personelleri eşlik etti.

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