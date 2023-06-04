Karabük'ten kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki yolcu tedavi altına alındı.

F.H. idaresindeki 78 ABK 239 plakalı otomobil, Kanyon köprü çıkışında kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı.



Kazada yaralanan araçtaki E.T, sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Seyir halindeki otomobil yandı

Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Karabük-Bartın kara yolu Ahmetusta mevkisinde otomobiliyle seyreden M.K, motor kısmından çıkan alevleri fark edince aracı yol kenarında durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil tamamen yandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.