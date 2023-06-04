Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobilde ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

F.B. idaresindeki 42 LG 106 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Nebioğlu köyü Alabaş Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak şarampole devrildi.

Kazada sürücü F.B. ile yanındaki R.B. ve O.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü ve R.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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