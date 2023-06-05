Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük'te su kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı.

5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 1002 nolu sokakta 78 ABE 370 plakalı motosikletiyle seyreden O.K, yol ortasındaki bariyere çarparak yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün yapılan kontrolde 2.68 promil alkollü olduğu belirlendi.

- Kanala düşen kediyi itfaiye kurtardı

Karabük'te sulama kanalına düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Yenişehir Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'nde sulama kanalına kedi düştüğünü fark eden bir kişi durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

- Amatör maç sonrası çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı

Karabük'te amatör maçın ardından çıkan kavgada hafif yaralanan 2 futbolcu hastaneye kaldırıldı.



Şirinevler Mahallesi'ndeki Onur sahasında oynanan amatör maç sonrası hakem ile oyuncular arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede 2 futbolcu hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Nurettin Tümen güven tazeledi



Karabük 2 Nolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde başkanlığa yeniden Nurettin Tümen getirildi.



Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağan kongrede 1235 oy kullanıldı.

Mevcut başkan Nurettin Tümen 727, diğer aday Hüseyin Kılıç 489 oy aldı. 19 oy ise geçersiz sayıldı.

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