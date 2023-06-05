Karabük'te yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

KARABÜK (AA) - Karabük'te tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayabaşı Mahallesi Hacıalay Caddesi'nde, Nail Yılmaz'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
İtfaiyeyi arayan komşulardan Esma Eroğlu, gazetecilere, evden dumanların yükseldiğini görünce dışarı çıktığını anlattı.
Eroğlu, alevlerin etkisiyle evinin camlarının patladığını ve çok korktuğunu ifade etti.
Yangının nedenine ilişkin çalışma başlatan polis, kundaklama şüphesiyle Ü.Y'yi gözaltına aldı.