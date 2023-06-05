Karabük'te yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'te tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayabaşı Mahallesi Hacıalay Caddesi'nde, Nail Yılmaz'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

İtfaiyeyi arayan komşulardan Esma Eroğlu, gazetecilere, evden dumanların yükseldiğini görünce dışarı çıktığını anlattı.

Eroğlu, alevlerin etkisiyle evinin camlarının patladığını ve çok korktuğunu ifade etti.

Yangının nedenine ilişkin çalışma başlatan polis, kundaklama şüphesiyle Ü.Y'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.