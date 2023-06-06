Karabük'te anaokulu öğrencileri atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle podyuma çıktı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te geri dönüşüme dikkati çekmek isteyen anaokulu öğrencileri, "sıfır atık" defilesi düzenledi.



Çevre Koruma Haftası, Karabük'te de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde Şirinevler Mahallesi Ticaret Merkezi'nden başlayan kortej yürüyüşü, Kent Ormanı'nda sona erdi. Burada ortaokul öğrencilerinin çevre temalı atölye çalışmaları sergilendi.

Vali Fuat Gürel ve beraberindekiler, stantları gezerek çalışmalar hakkında öğrenciler ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Programın sonunda Şirinevler Anaokulu öğrencileri tarafından "sıfır atık" defilesi gerçekleştirdi.

Atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle çevrenin önemine dikkati çeken öğrencilerin defilesi, katılımcılar tarafından beğeni topladı.

Etkinlik, doğa ve çevre için duygu ve düşüncelerin yer aldığı zarflı balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

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