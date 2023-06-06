Sanayileşmeyle ve turizmle gelişen kent "Karabük"

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KARABÜK (AA) - Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikasının 86 yıl önce temellerinin atılmasıyla adı duyulan ve o dönemde 13 haneli bir mahalleyken zamanla kente dönüşen Karabük, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla başlatılan ulusal sanayileşme hamlesi kapsamında 1937'de Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli köyünde Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) kurulmasının ardından gelişim göstererek köyden kente dönüşen Karabük'ün il oluşunun üzerinden 28 yıl geçti.

Türkiye'nin 78'inci ili olan yaklaşık 250 bin nüfusa sahip "işçi kenti" Karabük, her yıl 6 Haziran'da "Cumhuriyet Kenti" sloganıyla il oluşunun yıl dönümünü kutluyor.

Karabük, başta çelik olmak üzere makine ve aksamları, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, hazır giyim ve konfeksiyon, elektrik ve elektronik ürünleri sektörleri ile turizm potansiyeliyle ülke ekonomisine katkı veren iller arasında yer alıyor.

- Safran tarlaları yeni turizm destinasyonu

Türkiye'nin, dünyanın 7'nci büyük çelik üreticisi konumunda olmasında önemli rolü bulunan KARDEMİR, yaklaşık 5 bin çalışanıyla geçen yıl yaklaşık 3 milyon ton üretim gerçekleştirerek 2 milyar lirayı geçen net kara ulaştı.

Son yıllardaki yatırımlarla savunma sanayisi ve otomotiv alanına da destek vermeye başlayan KARDEMİR, bölge ülkeleri arasındaki en büyük, ülkedeki tek ray ve tren tekeri üreticisi konumunda bulunuyor.

Ağır profil ve kalın kangal üretiminde de ülkenin tek milli markası fabrika, yılda 3,5 milyon ton üretim kapasitesi hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Kente ekonomik değer katan, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan çiftçiler ve kurumlar tarafından 79 dekar alanda üretilen safrandan ise geçen yıl 30 kilogram civarında hasat elde edildi.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kilogramı 125 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak da adından söz ettiren safranın üretim alanları sağlanan desteklerle 20 dekar artırıldı.

Ağustos ayında ekimine başlanan bitkiden bu yıl üretim alanlarının artırılmasıyla 40 kilogram ürün elde edilmesi bekleniyor.

Ayrıca Safranbolu turizminin yeni destinasyonu haline gelen ilçedeki safran tarlaları, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

- 1,5 milyon turist hedefine ulaşıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve geçen yıl 1,5 milyon turist hedefine ulaşan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Türkiye'nin gözde kültür turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20'nci yüzyıllarda yapılan ve genellikle üç katlı 6-8 odalı geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçede geçen sene 200 bin yerli ve yabancı turist konakladı.

Dünyada "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan "açık hava müzesi" konumundaki Safranbolu, çeşitli tur ve geziler kapsamında gelen günübirlikçi ziyaretçilerle yaklaşık 1,5 milyon kişiye ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanarak 3 yıl önce hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi de kısa sürede kayak tutkunlarının yeni adresi oldu.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan kayak merkezi, 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pist, 873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi, teleski ve babylift sistemleri ile kayakseverlere hizmet veriyor.

Kayak merkezi, yeni olmasına rağmen açıldığı 2020 ocak ayından beri kış sezonunda binlerce kayakseveri ağırladı.

- "Karabük özellikle sanayisiyle ön planda olan bir şehir"

Vali Fuat Gürel, AA muhabirine, Karabük'ün il oluşunda emeği geçen devlet büyüklerine teşekkür etti.

Karabük'te 1937 yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla demir çelik işletmelerinin kurulduğunu hatırlatan Gürel, "Fabrikanın kurulmasıyla buralara ülkemizin diğer şehirlerinden insanlar göç etti. Böylece Karabük büyüyen, gelişen, ülkemizin en önemli şehirlerinden biri oldu." dedi.

Gürel, Karabük'ün özellikle sanayisiyle ön planda çıkan bir şehir olduğunu dile getirerek, "Özellikle demir çelik işletmelerinin kurumasıyla demir çelik altyapısı gelişen Karabük, haddehaneleriyle yöremizin ve ülkemizin en önemli sanayi kentlerinden biri oldu. Diğer taraftan Safranbolu'yu bünyesinde taşıması hasebiyle de Karabük bir turizm kenti. Ayrıca Karabük yüzde 72'si ormanlarla kaplı bir şehir. Karabük, 6 Haziran 1995'te 78'inci ilimiz olarak ülkemizin en önemli şehirlerinden biri olması yoluna girmiştir. O gün bugündür ilimiz, ülkemizin her tarafında sanayinin ve turizmin gelişmesine faydası olan bir şehir" ifadelerini kullandı.





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