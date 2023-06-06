Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

S.U. yönetimindeki 78 AAN 140 plakalı otomobil, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde, A.R.Ç. idaresindeki 78 SV 988 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücülerden A.R.Ç. ile 78 AAN 140 plakalı otomobildeki yolcu E.U. (13) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Bu arada polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden S.U'nun 0,77 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.