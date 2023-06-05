Karabük'teki ev yangınında kundaklama şüphesiyle yakalanan kişi tutuklandı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'teki ev yangınında kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kayabaşı Mahallesi'nde önceki gün çıkan ev yangınına ilişkin gözaltına alınan Ü.Y'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, ev sahibinin damadı olduğu öğrenildi.

Kayabaşı Mahallesi Hacıalay Caddesi'nde, 5 Haziran'da Nail Yılmaz'a ait tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale gelmişti. Polis, kundaklama şüphesiyle Ü.Y'yi gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.